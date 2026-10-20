جشن روز جهانی نابینایان و عصای سفید با حضور جمعی از مسئولان، نابینایان و کم‌بینایان شهرستان میبد در سالن آمفی‌تئاتر سینما طوبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جشن روز جهانی نابینایان و عصای سفید با حضور سعادت‌بخش معاون سیاسی، امنیتی فرماندار میبد، جوادیان رئیس اداره بهزیستی شهرستان و جمعی از نابینایان و کم‌بینایان در سالن آمفی‌تئاتر سینما طوبی میبد برگزار شد.

حسین برزگر رئیس هیئت‌مدیره جامعه نابینایان میبد، در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و توانبخشی این مجموعه گفت: مرکز «نگاه روشن» با هدف آموزش و توانبخشی افراد نابینا و کم‌بینا تأسیس شده و در زمینه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی فعالیت می‌کند.

وی افزود: در این مرکز، دوره‌های آموزشی متنوعی از جمله گلیم‌بافی، قلاب‌بافی، کاربافی، زیلوبافی، نقاشی، بازی و ورزش، ورزش بزرگسالان، تفسیر قرآن، تئاتر و فن بیان برای افراد تحت پوشش برگزار می‌شود.

برزگر با اشاره به جمعیت افراد دارای آسیب بینایی در شهرستان میبد اظهار داشت: ۴۰۰ نفر از نابینایان و کم‌بینایان این شهرستان زیر پوشش اداره بهزیستی قرار دارند و با همراهی جامعه نابینایان در فعالیت‌های مختلف مشارکت می‌کنند.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه نابینایان میبد هدف از برگزاری این مراسم را گرامیداشت روز جهانی نابینایان و عصای سفید، افزایش آگاهی جامعه نسبت به توانمندی‌های افراد دارای آسیب بینایی و پاسداشت تلاش‌های آنان عنوان کرد.

در این مراسم همچنین با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع و سرود گروهی، فضایی پرنشاط برای حاضران فراهم شد.

در پایان این مراسم، از ۲۳ نفر از مربیان و فعالان جامعه نابینایان میبد به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان تجلیل شد.