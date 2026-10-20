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روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: صداهای شنیده شده در برخی نقاط این شهرستان ناشی از انفجار مهمات است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از فرمانداری ویژه دزفول، انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات از ساعت ۹ تا ۱۱ امروز سهشنبه توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام میشود و ممکن است در برخی مناطق شدت بیشتری داشته باشند.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات پیرامون این انفجارها توجه نکنند و نگران نباشند.
طی ماههای اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.
به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.