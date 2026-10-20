به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نعمت الله قائدرحمت گفت: عشایر لرستان یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام سبک و ۱۰ هزار راس دام سنگین دارند و به دامپروری، پرورش زنبور عسل، کشت گیاهان دارویی، تولید محصولات باغی و زراعی و صنایع دستی مشغول هستند.

وی، توزیع آرد خانه‌پزی، علوفه دامی، تامین نفت و گاز، بهسازی راه‌های عشایری، تامین آب، بهسازی چشمه‌ها و آبرسانی با ۱۲ دستگاه کامیون را از مهمترین خدماتی عنوان کرد که به خانوار‌های عشایر ارائه می‌شود.

قائدرحمت ادامه داد: عشایر لرستان با تولید سالانه ۱۲ هزار تن گوشت قرمز، ۳۰ هزار تن شیر، ۱۷۰تن عسل، ۱۷ تن روغن حیوانی، هفت هزار تن حبوبات، ۱۵ هزار تن گندم، هزار تن پشم، ۱۵ هزار تن جو و ۶۳۰ تن ماهیان سردآبی، ۳۰ هزار تن کشک و پنج درصد صنایع استان نقش مهمی در تولیدات مورد نیاز مردم دارند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و حمایت از عشایر استان گفت:۴۸۰ تسهیلات اشتغالزایی امسال برای عشایر در بخش‌های خرید علوفه دامی، رونق صنایع دستی، گردشگری بومی عشایر و کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شده است.

قائدرحمت با بیان اینکه عشایر حدود یک هزار و ۳۰۰ هکتار از باغات لرستان را تحت مالکیت خود دارند، افزود: این قشر در قالب ۱۳ ایل و ۱۵ طایفه تقسیم بندی می‌شوند که مهمترین طوایف آنها ایل‌های بالاگریوه، بیرانوند، پاپی، حسنوند، سادات، بختیاری و دریکوند هستند.