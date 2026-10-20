برای نخستین بار در تاریخ بوچیای کشور ، یک بازیکن از ایران در رده بزرگسالان به نیمه نهایی مسابقات پاراآسیایی راه یافت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در ادامه مسابقات پاراآسیایی ناگویای ژاپن ، ندا غایبی بازیکن سمنانی تیم ملی ایران پس از پیروزی هشت بر یک مقابل نماینده سنگاپور و برد پنج بر دو مقابل نفر اول رنگینگ جهانی بوچیا از کشور ژاپن ، با برد مقابل حریفی از تایلند مجوز حضور در جمع ۴ نفر برتر کلاس BC۱ را کسب کرد.

این برای اولین بار در تاریخ بوچیای کشور است که یک بازیکن از ایران در رده بزرگسالان به نیمه نهایی مسابقات پاراآسیایی راه می‌یابد.

ندا غایبی در کلاس BC۱ و گروه B بازی می کند و با نمایشی درخشان خود ، تحسین‌ و شگفتی برگزار کنندگان و داوران را برانگیخته است .

غایبی هم اکنون در جایگاه نخست گروه B قرار دارد و برای رسیدن به فینال یک دیدار دیگر مقابل نماینده هنگ‌کنگ پیش رو دارد.

رقابت‌های بوچیا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ با حضور ۹۱ ورزشکار از ۲۲ کشور در سالن ورزشی عمومی شهر ناگویا (رینبو هال) و در سالن رنگین‌کمان ناگویا برگزار می شود.