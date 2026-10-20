به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، از اذان مغرب روز جمعه ١ آبان تا پایان روز شنبه ٢ آبان‌ماه، نمایش‌های کشور به صحنه نمی‌روند.

اجرای نمایش‌ها از روز یکشنبه ٣ آبان‌ماه، طبق روال سابق می‌تواند ادامه پیدا کند.

در این بازه زمانی، نمایش‌های مناسبتی، مذهبی و سوگواره‌ها، با رعایت قوانین محل اجرا، امکان ادامه اجرا خواهند داشت.

بیشتر بدلنید: به دلیل همزمانی با شهادت حضرت فاطمه(س) نمایش‌های کشور، دو شب به صحنه نمی‌روند.