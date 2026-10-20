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همزمان با شهادت حضرت فاطمه (س) نمایشهای کشور، دو شب اجرا نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، از اذان مغرب روز جمعه ١ آبان تا پایان روز شنبه ٢ آبانماه، نمایشهای کشور به صحنه نمیروند.
اجرای نمایشها از روز یکشنبه ٣ آبانماه، طبق روال سابق میتواند ادامه پیدا کند.
در این بازه زمانی، نمایشهای مناسبتی، مذهبی و سوگوارهها، با رعایت قوانین محل اجرا، امکان ادامه اجرا خواهند داشت.
بیشتر بدلنید: به دلیل همزمانی با شهادت حضرت فاطمه(س) نمایشهای کشور، دو شب به صحنه نمیروند.