به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم، از ۱۰ دانشگاه برتر، سه مرکز برتر آموزش زبان فارسی و سه مرکز کنسولی برتر قدردانی شد.

ارتقای کیفیت خدمات دانشگاهی و تسهیل پذیرش و تحصیل دانشجویان خارجی از اهداف این جایزه است.

رضا گلشن، معاون بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران در این مراسم، با اشاره به اهداف این رویداد، ایجاد رقابت مثبت میان دانشگاه‌ها و ارتقای سطح خدمات به دانشجویان بین‌المللی را از محور‌های اصلی جایزه ملی ثریا عنوان کرد.

عباس قنبری، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، نیز از تدوین بسته‌ای برای تسهیل تحصیل دانشجویان بین‌المللی خبر داد. این بسته شامل تسهیلات اقامتی، تسهیل رفت‌وآمد، آموزش فرامرزی، دوره‌های آنلاین و فراهم‌کردن امکان آموزش به زبان دوم در حدود ۳۰ دانشگاه است.