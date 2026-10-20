با مستند نگاری مراحل کاشت داشت و برداشت انگور مِرّه تیران و پخت شیره انگور کار ثبت ملی شیره انگور تیران کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار تیران گفت: در این شهر ۱۵۰۰ هکتار تاکستان وجود دارد که سالانه ۵ هزار تن انگور از آنها برداشت می‌شود.

محسن دل کرمی پاییز را فصل رونق برداشت و پخت شیره انگور در شهر تیران عنوان کرد و افزود: در تاکستان‌های این شهر انگور عسگری، بی دانه، کشمشی، مره، سیاه و مویزی برداشت می‌شود که در تولید شیره، کشمش و سرکه به کار می‌رود.

وی گفت: از شیره انگور برای تهیه شیرینی محلی مشاش و نوشیدنی شیره و سرکه استفاده می‌شود.

شهردار تیران افزود: چهار سال قبل شیرینی مشاش به شماره ۲۷۹۲ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید و قرار است امسال نیز پخت شیره مستند نگاری و ثبت ملی شود.

باغ‌های شهر تیران با کوچه باغ‌هایی به طول ۴۰ کیلومتر با دیوار‌های گلی و کاهگلی و در‌های سنگی و درگاه‌های زیبا و منحصر‌به‌فرد دارای قدمتی در حدود دو هزار سال است.

این شهر در ۶۲ کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.