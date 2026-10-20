به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران از نصب ۱۳۵ کنتور حجمی روی چاه‌های مازندران در ۶ ماه اخیر خبر داد و گفت: با نصب این کنتورها، شمار چاه‌های مجهز به کنتور حجمی در مازندران به ۱۵۸۸ حلقه رسید.

سید محمد موسوی با بیان این‌که نصب کنتور روی چاه‌ها با هدف مدیریت میزان برداشت از منابع زیرزمینی ضروری است افزود: با نصب ۱۳۵ کنتور جدید روی چاه‌های مازندران در نیمه نخست امسال، ۷۲۴ هزار مترمکعب در مقدار برداشت از آب‌های زیرزمینی صرفه‌جویی شد.

وی با اشاره به نصب ۲۹۳ کنتور حجمی روی چاه‌های مازندران در سال ۱۴۰۴ افزود: نصب کنتور‌های حجمی روی چاه‌ها به ویژه برای بهره‌برداران بخش کشاورزی به طور مستمر در طول سال پیگیری می‌شود و با توجه به وجود به ۱۱۰ هزار حلقه چاه مجاز در استان و برداشت حدود یک میلیارد مترمکعب آب از این منابع در سال، انتظار داریم استقبال بیشتری را از بهره‌برداران شاهد باشیم.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران تاکید کرد: همه نهاد‌های عمومی دولتی، غیردولتی و نیرو‌های مسلح بر اساس بند «الف» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، مکلف هستند که همه منابع آبی مورد استفاده‌شان را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو مجهز کنند و در صورت انجام نشدن این قانون، برداشت از منابع آب توسط این دستگاه‌ها نیز غیرمجاز به شمار می‌آید.

موسوی گفت: بر اساس آمار‌های موجود در مازندران ۱۸۴۱ اشتراک آب متعلق به نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی و نیرو‌های مسلح وجود دارد که فقط ۶۰ مورد از آنها دارای کنتور هستند.

وی افزود: بر اساس قانون، مهلت نصب کنتور برای این نهاد‌ها تا اواسط سال ۱۴۰۴ بود و اکنون حدود یک سال است که این مشترکان مشمول ضوابط برداشت غیرمجاز از منابع آبی هستند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: درخواست و انتظار ما از همه بهره برداران چاه‌های استان به ویژه کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی این است که برای نصب کنتور‌های حجمی پیشگام شوند تا با این اقدام به حفاظت از منابع آبی و بهره‌برداری پایدار و حساب شده از این منابع کمک کنند.