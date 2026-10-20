به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدمهدی توسلی‌پور نماینده مدیرعامل این شرکت در طرح فشارافزایی و مجری هاب‌های ۲ و ۵ این طرح، به همراه سرپرست هاب‌های ۳ و ۶ و جمعی از کارشناسان، در بازدید از شرکت توگا از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا، ظرفیت‌های فنی و صنعتی این مجموعه را برای مشارکت در اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی بررسی کردند.

توسلی‌پور در این بازدید با اشاره به روند مطالعات، مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده برای پیشبرد طرح فشارافزایی در سال‌های گذشته، تأمین منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های حفظ و نگهداشت تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور و سهم قابل‌توجه این میدان در تولید گاز طبیعی، نمی‌توان نسبت به آثار افت فشار مخزن بر استمرار تولید بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به صدور مصوبه شورای اقتصاد در مردادماه امسال افزود: در این مصوبه با اولویت‌بخشی به هاب‌های مرزی، منابع مالی برای اجرای طرح پیش‌بینی شده است که می‌تواند زمینه پیشبرد مراحل اجرایی پروژه را فراهم کند.

توسلی‌پور همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی برنامه‌های اجرایی متاثر از تبعات دو جنگ اخیر، اظهار داشت: با بازنگری در خروجی نرم‌افزار مدل مخزن و بررسی شرایط جدید تولید، اجرای مرحله‌ای طرح و آغاز عملیات در بخش‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: این رویکرد، زمینه انطباق برنامه‌های اجرایی با شرایط جدید میدان و تمرکز بر بخش‌هایی را فراهم می‌کند که از نظر حفظ ظرفیت تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی از اهمیت بیشتری برخوردارند.