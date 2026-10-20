به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اردبیل، با هدف ارتقای دانش تخصصی و تقویت توانمندی مشاوران برای آموزش مهارت‌های روان‌شناختی به گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان دوره آموزشی یک‌روزه «سرمایه روان‌شناختی» ویژه روان‌شناسان و مشاوران مراکز مشاوره غیردولتی تحت نظارت بهزیستی استان برگزار شد.

سرمایه روان‌شناختی به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی افراد اشاره دارد که به آنان در مواجهه با مشکلات، دستیابی به اهداف، عبور از موانع و یافتن راهکار‌های جایگزین کمک می‌کند. برخورداری از این ظرفیت‌ها همچنین می‌تواند نقش مؤثری در سازگاری با تغییرات دشوار زندگی، مدیریت ناکامی‌ها و مواجهه با تجربه‌هایی همچون فقدان عزیزان و بحران‌های فردی و خانوادگی داشته باشد.

در این دوره آموزشی، چهار مؤلفه اصلی سرمایه روان‌شناختی شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی مورد توجه قرار گرفت. آشنایی عمیق‌تر مشاوران و روان‌شناسان با این مؤلفه‌ها، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از رویکرد‌های آموزشی و مشاوره‌ای را برای تقویت توان مقابله با مشکلات و ارتقای سلامت روان افراد فراهم می‌کند.

با توجه به فشار‌های روانی و اجتماعی ناشی از شرایط دشوار زندگی، مشکلات معیشتی، بحران‌ها و سایر چالش‌های فردی و خانوادگی، توسعه آموزش‌های مرتبط با سلامت روان و افزایش ظرفیت سازگاری افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این چارچوب، توانمندسازی متخصصان حوزه مشاوره می‌تواند به انتقال مؤثرتر مهارت‌های روان‌شناختی به خانواده‌ها و گروه‌های مختلف جامعه و تقویت توان آنان برای مدیریت چالش‌های زندگی کمک کند.

برگزاری این دوره در راستای ارتقای کیفیت خدمات تخصصی مراکز مشاوره غیردولتی و توسعه آموزش‌های روان‌شناختی با هدف تقویت سلامت روان و افزایش توانمندی افراد در مواجهه با مسائل زندگی انجام شد.