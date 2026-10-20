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دوره آموزشی یکروزه «سرمایه روانشناختی» ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره غیردولتی تحت نظارت بهزیستی استان اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اردبیل، با هدف ارتقای دانش تخصصی و تقویت توانمندی مشاوران برای آموزش مهارتهای روانشناختی به گروههای مختلف جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان دوره آموزشی یکروزه «سرمایه روانشناختی» ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره غیردولتی تحت نظارت بهزیستی استان برگزار شد.
سرمایه روانشناختی به مجموعهای از ظرفیتها و توانمندیهای درونی افراد اشاره دارد که به آنان در مواجهه با مشکلات، دستیابی به اهداف، عبور از موانع و یافتن راهکارهای جایگزین کمک میکند. برخورداری از این ظرفیتها همچنین میتواند نقش مؤثری در سازگاری با تغییرات دشوار زندگی، مدیریت ناکامیها و مواجهه با تجربههایی همچون فقدان عزیزان و بحرانهای فردی و خانوادگی داشته باشد.
در این دوره آموزشی، چهار مؤلفه اصلی سرمایه روانشناختی شامل خودکارآمدی، امیدواری، تابآوری و خوشبینی مورد توجه قرار گرفت. آشنایی عمیقتر مشاوران و روانشناسان با این مؤلفهها، زمینه بهرهگیری مؤثرتر از رویکردهای آموزشی و مشاورهای را برای تقویت توان مقابله با مشکلات و ارتقای سلامت روان افراد فراهم میکند.
با توجه به فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از شرایط دشوار زندگی، مشکلات معیشتی، بحرانها و سایر چالشهای فردی و خانوادگی، توسعه آموزشهای مرتبط با سلامت روان و افزایش ظرفیت سازگاری افراد از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این چارچوب، توانمندسازی متخصصان حوزه مشاوره میتواند به انتقال مؤثرتر مهارتهای روانشناختی به خانوادهها و گروههای مختلف جامعه و تقویت توان آنان برای مدیریت چالشهای زندگی کمک کند.
برگزاری این دوره در راستای ارتقای کیفیت خدمات تخصصی مراکز مشاوره غیردولتی و توسعه آموزشهای روانشناختی با هدف تقویت سلامت روان و افزایش توانمندی افراد در مواجهه با مسائل زندگی انجام شد.