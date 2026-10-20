آیت‌الله محسن فقیهی با انتقاد از تصمیم دولت آذربایجان برای ممنوعیت حجاب در مدارس، این اقدام را غیرشرعی، غیرقانونی و مغایر با اصول آزادی دانست و خواستار لغو این ممنوعیت و رعایت حقوق بانوان مسلمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله محسن فقیهی در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با ابراز تأسف از تصمیم دولت آذربایجان درباره ممنوعیت حجاب در مدارس، این تصمیم را مغایر با موازین شرعی و قانونی و اصول آزادی توصیف کرد.

وی با اشاره به مسلمان بودن اکثریت مردم آذربایجان، این پرسش را مطرح کرد که چگونه در کشوری با چنین اکثریتی، ممنوعیتی برخلاف احکام شرعی درباره حجاب وضع می‌شود؛ در حالی که علمای شیعه و اهل سنت بر وجوب حجاب اتفاق نظر دارند.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به تأکید دولت‌های غربی و کشور‌های مدعی پیشرفت بر آزادی در انتخاب پوشش، ممنوعیت حجاب در مدارس را در تناقض با این ادعا‌ها دانست.

آیت‌الله فقیهی با بیان اینکه مردم مسلمان آذربایجان در زمینه رعایت حجاب با محدودیت‌هایی مواجه‌اند، تأکید کرد: چنین فشار‌هایی شایسته یک کشور اسلامی نیست.

وی در پایان از مسئولان جمهوری آذربایجان خواست این ممنوعیت را لغو کنند و با بازگشت به مسیر صحیح آزادی، حقوق بانوان را به رسمیت بشناسند.