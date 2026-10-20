۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال طی یکسال اخیر در قالب یک هزار و ۷۱۸ طرح در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی سرمایه گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در آیین تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی گناباد، گفت: سهم این شهرستان از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی را طی همین مدت ۲۳۰ میلیارد ریال است.

امیر حسین جراح‌زاده افزود: تاکید ما بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده از انرژی‌های نو و تکمیل پهنه‌بندی اراضی کشاورزی را از جمله اقدامات مهم در مسیر توسعه این بخش برشمرد و ضرورت تکمیل این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: شهرستان گناباد بیش از ۱۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی دارد و ارزش ناخالص اقتصادی محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان آن حدود ۸۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال معادل ۸.۷ همت برآورد شده است.

وی بیان کرد: گناباد بر اساس آمار ارائه‌ شده از نظر ارزش ناخالص اقتصادی بخش کشاورزی رتبه نهم استان را به خود اختصاص داده و حدود ۳.۳ درصد ارزش تولیدات این بخش در خراسان رضوی مربوط به این شهرستان است.

فرماندار گناباد نیز گفت: مسائل و شرایط بخش کشاورزی به‌طور مستقیم بر زندگی مردم و اقتصاد خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد از این رو برنامه‌ریزی برای این بخش باید با شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیاز‌های بهره‌برداران انجام شود.

ابوالفضل حکیم‌پور با تاکید بر ضرورت توجه به بازده اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی افزود: با وجود اهمیت این بخش در تولید و تامین معیشت مردم، بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی به‌طور عمومی در سطح مطلوبی قرار ندارد و باید شیوه‌های تولید و بهره‌برداری با هدف افزایش درآمد و پایدار اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی تنها با افزایش سطح زیرکشت یا حجم تولید محقق نمی‌شود بلکه مدیریت بهینه منابع، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری آب و تقویت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر باید در کانون برنامه‌ریزی‌های این بخش قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت قنوات در تأمین آب کشاورزی شهرستان از افزایش اعتبارات اختصاص‌یافته به لایروبی و مرمت قنوات ادامه داد: حمایت از این منابع آبی و تأمین اعتبار موردنیاز در نگهداری و احیای آنها نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های کشاورزی، حفظ منابع آب و پایداری معیشت کشاورزان دارد.

حکیم‌پور گفت: پیگیری مسائل و مشکلات کشاورزان و دامداران، استفاده هدفمند از اعتبارات و تسهیلات و هماهنگی دستگاه‌های مسوول برای بهبود شرایط تولید و ارتقای وضعیت اقتصادی بهره‌برداران را از اولویت‌های این بخش است.

در پایان این آئین علی اکبر نوریان به عنوان مدیر جهاد کشاورزی گناباد معرفی و از خدمات اسماعیل قربانی در این سمت که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، قدردانی شد.