به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهارداشت: در پی دریافت چند مورد شکایت شهروندان مبنی بر عرضه خدمات به بانوان در یک آرایشگاه مردانه، موضوع در دستور کار مأموران نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم و هماهنگی با مرجع قضائی، واحد صنفی متخلف مهر و موم شد.

وی با بیان اینکه متصدی این واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلّفات مرتبط با اصناف، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.