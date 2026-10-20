وزیر آموزش‌وپرورش در آغاز سفر به استان همدان، با حضور بر مزار شهید گمنام در محوطه نمایشگاه بین‌المللی این استان، با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

ادای احترام وزیر آموزش‌وپرورش به شهید گمنام در بدو ورود به همدان

ادای احترام وزیر آموزش‌وپرورش به شهید گمنام در بدو ورود به همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر آموزش‌وپرورش در آغاز سفر به استان همدان، با حضور بر مزار شهید گمنام در محوطه نمایشگاه بین‌المللی این استان، با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

کاظمی در این سفر، پیست دوومیدانی مجتمع ورزشی شهدای الوند همدان و ساختمان آموزشی دانشگاه شهید مقصودی همدان را افتتاح و عملیات اجرایی مجموعه مدارس کوی پرواز همدان با کلنگ‌زنی وزیر آموزش و پرورش آغاز می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سفر خود با حضور در شهرستان اسدآباد، استخر دانش‌آموزی این شهرستان و کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی را افتتاح می‌کند و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی اسدآباد نیز با حضور وی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بهره‌برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی و کلنگ‌زنی نمازخانه مدرسه معلم اسدآباد نیز در شمار دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این سفر قرار دارد.



وزیر آموزش و پرورش صبح امروز با هدف افتتاح و کلنگ‌زنی طرح های مختلف آموزشی، ورزشی و فرهنگی، وارد استان همدان شد.