رئیس اداره منابع آب شهرستان کوثر گفت: بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دهانه‌های پل بنیادآباد مسیر اردبیل–سرچم در پی هشدار‌های هواشناسی مبنی بر احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، محمد بزانه رئیس اداره منابع آب شهرستان کوثر اظهار کرد: عملیات لایروبی و آزادسازی بستر رودخانه‌های شهرستان کوثر با اولویت نقاط حادثه‌خیز انجام گرفت و هدف اصلی آن، کاهش ریسک آب‌گرفتگی، پیشگیری از خسارات جانی و مالی و حفاظت زیرساخت‌های راه است.

وی افزود: پل بنیادآباد که سابقه شکست، ورود خسارات سنگین و مسدود کردن جاده را در سیلاب دارد، به تازگی به‌دلیل تخلیه و انباشت غیرمجاز خاک و ایجاد خاکریز توسط یکی از پیمانکاران مسدود شده بود که با اقدام به موقع و پیگیری قضایی، موانع برطرف و مسیر عبور جریان آب به‌طور کامل آزاد شد.

بزانه افزود: پیش از اجرای این عملیات فقط یکی از دهانه‌های پل باز بود که با مداخله اداره منابع آب شهرستان کوثر، انسداد تمام دهانه‌ها رفع و ظرفیت مناسب برای هدایت ایمن سیلاب‌های فصلی مهیا شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان کوثر با اشاره به تداوم پایش‌های میدانی برای پیشگیری از سیلاب ادامه داد: بازدید‌های نظارتی مستمر تیم‌های گشت و بازرسی منابع آب شهرستان از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تصرف، ذخیره نخاله یا ایجاد مانع در مسیر روان‌آب‌ها، برخورد قانونی و فوری برای رفع انسداد صورت می‌پذیرد.