مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان گفت: ۱۰ میلیارد تومان از محل کمک مسئولیت‌های اجتماعی برای بهسازی و تجهیز کارگاه‌های تخصصی استان تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، الله‌بخش اداوی اظهار کرد: در پی رایزنی‌های فشرده و پیگیری‌های مستمر و هدفمند، موافقت لازم برای تخصیص و جذب بیش از ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی محقق و مراتب به‌صورت مکتوب و رسمی برای ابلاغ و تخصیص نهایی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارسال شد.

وی افزود: این اعتبار ویژه قرار است به‌منظور بهسازی زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان آموزشی و تجهیز کارگاه‌های تخصصی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های الیگودرز، دورود و ازنا هزینه شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان ادامه داد: تزریق این حجم از اعتبار، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان‌ها را از محیط‌های سنتی به قطب‌های پیشرفته مهارتی و کارگاه‌های مجهز به فناوری‌های روز و متناسب با نیاز بازار کار صنعتی و خدماتی منطقه تبدیل خواهد کرد.

اداوی گفت: این گشایش اعتباری زمینه راه‌اندازی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جدید و پرمخاطب را فراهم می‌کند و فصل تازه‌ای در پویایی اشتغال و مهارت‌آموزی در شرق لرستان رقم خواهد زد.

وی افزود: کارآموزان و جویندگان مهارت با ابزار‌ها و تجهیزات استانداردی آموزش می‌بینند که در صنایع فعال و بازار کار امروزی کاربرد دارند که این موضوع نرخ اشتغال‌پذیری جوانان بومی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان تاکیدکرد: آموزش‌های مهارتی زیربنای اصلی جهش تولید و اشتغال‌آفرینی پایدار در مناطق مختلف استان است و توسعه سخت‌افزاری کارگاه‌ها، پیش‌شرط قطعی افزایش بهره‌وری و تربیت نیروی کار ماهر به شمار می‌رود.