تازه‌ترین گزارش نهاد‌های ناظر در انگلیس نشان می‌دهد نفرت نژادی و دینی در این کشور به نصاب جدیدی رسیده است. روزنامه گاردین بیشترین افزایش حملات ناشی از نفرت نژادی و دینی را با افزایش ۱۵ درصدی در یک سال منتهی به ماه مارس امسال مربوط به جرایم علیه مسلمانان اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سال هاست نهاد‌های ناظر در انگلیس از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره پیامد‌های افزایش روز افزون تلاش‌های سازمان یافته برای تقویت نفرت دینی و اسلام هراسی در انگلیس هشدار می‌دهند و برخی فعالان مدنی نقش صهیونیست‌ها را در این باره پر رنگ می‌دانند.

پروفسور "رامون گروسفوگوئل" (Ramon Grosfoguel)، استاد اهل پورتوریکو در دانشگاه کالیفرنیا در این باره گفت: صهیونیست‌ها فقط در فلسطین به مردم فشار نمی‌آورند بلکه همین کار را در دیگر کشور‌ها از جمله کشور‌های غربی انجام می‌دهند و صنعت اسلام‌هراسی را تأمین مالی می‌کنند. صهیونیسم سرطانی است که حقوق مدنی، دموکراسی و آزادی بیان را در همه جا از جمله در غرب نابود می‌کند.

آمار وزارت کشورانگلیس نشان می‌دهد پلیس در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ میلادی، نزدیک ۱۴۷ هزار جرم ناشی از نفرت را ثبت کرده که نزدیک ۱۲ هزار مورد جرایم مربوط به نفرت نسبت به دین افراد به ویژه مسلمانان بوده که بالاترین میزان از زمان ثبت این آمار است.

جاناتان کولتر فعال مدنی در این باره گفت: به نظر من اسلام‌هراسی ابزاری در یک بازی بزرگ تراست برای کنترل روایت در جهان غرب. این وضعیت برای همهٔ ما آسیب‌زاست، زیرا واقعاً دموکراسی در ان کشور درست کار نمی‌کند.

مسئولان کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس معتقدند رویکرد بسیاری از سیاستمداران و رهبران احزاب در این کشور علیه اسلام و مسلمانان، موجب جسارت افراد ضد اسلام و تشدید حملات علیه اسلام و مسلمانان از جمله با سلاح یا تهدید به قتل، آتش سوزی عمدی و خشونت مسقیم شده است.

رضا کاظم عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس در این باره گفت: ترویج اسلام هراسی، با «اهریمنی‌سازی» و «دیگری‌سازی» مسلمانان آغاز می‌شود و سپس به سرکوب، می‌انجامد. برخی در برابر این روند مقاومت کرده‌اند که باید اقدام آنان را ستود.

بنیاد مسلمانان انگلیس اعلام کرده تشدید حملات علیه مسلمانان در این کشور موجب شده بسیاری از مسلمانان از انجام فعالیت‌های روزمره هراس داشته باشند و نیاز‌های امنیتی برای حفاظت از افراد و اماکن مسلمانان مدام رو به افزایش است.