صدور بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ مجوز حفاری در تهران
مدیرکل برنامهریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران از صدور ۹ هزار و ۸۱۲ مجوز حفاری در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سید عبدالمهدی حسینی با اشاره به عملیات حفاری در مناطق ۲۲گانه و نقش این اداره کل در صدور مجوز حفاری معابر بزرگراهی پایتخت اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۹ هزار و ۸۱۲ مجوز حفاری به درخواست شرکتهای خدماترسان، از سوی این اداره کل و مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران صادر شده است.
وی افزود: مجموع طول عملیات حفاری انجامشده در این بازه زمانی به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.
حسینی با تأکید بر ضرورت اجرای عملیات حفاری برای توسعه و نگهداری زیرساختهای شهری و تأمین نیاز شهروندان به خدمات زیربنایی تصریح کرد: حفاری در معابر شهری، بخشی از فرآیند توسعه شبکههای خدماتی و زیرساختی پایتخت است؛ ازاینرو، بررسی درخواستها و صدور مجوزهای مربوطه با دقت و نظارت لازم سبب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان و جلوگیری از ناهماهنگی در اجرای عملیات و آسیب به معابر شهری میشود.
مدیرکل برنامهریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مدیریت اصولی عملیات حفاری را از الزامات حفظ کیفیت معابر و کاهش پیامدهای ناشی از اجرای این عملیات دانست و گفت: ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کاهش آسیب به زیرساختهای شهری و پیشگیری از اختلال در تردد شهروندان، از جمله محورهای مهم در فرآیند صدور مجوز و نظارت بر عملیات حفاری است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، شرکتهای خدماترسان و اداره کل برنامهریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی، عملیات حفاری در پایتخت با نظم و کیفیت بهتری اجرا شود و زمینه ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان و کاهش اختلالات ترافیکی ناشی از این عملیات فراهم آید.