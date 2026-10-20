به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید عبدالمهدی حسینی با اشاره به عملیات حفاری در مناطق ۲۲گانه و نقش این اداره کل در صدور مجوز حفاری معابر بزرگراهی پایتخت اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۹ هزار و ۸۱۲ مجوز حفاری به درخواست شرکت‌های خدمات‌رسان، از سوی این اداره کل و مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران صادر شده است.

وی افزود: مجموع طول عملیات حفاری انجام‌شده در این بازه زمانی به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.

حسینی با تأکید بر ضرورت اجرای عملیات حفاری برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌های شهری و تأمین نیاز شهروندان به خدمات زیربنایی تصریح کرد: حفاری در معابر شهری، بخشی از فرآیند توسعه شبکه‌های خدماتی و زیرساختی پایتخت است؛ ازاین‌رو، بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز‌های مربوطه با دقت و نظارت لازم سبب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان و جلوگیری از ناهماهنگی در اجرای عملیات و آسیب به معابر شهری می‌شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مدیریت اصولی عملیات حفاری را از الزامات حفظ کیفیت معابر و کاهش پیامد‌های ناشی از اجرای این عملیات دانست و گفت: ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کاهش آسیب به زیرساخت‌های شهری و پیشگیری از اختلال در تردد شهروندان، از جمله محور‌های مهم در فرآیند صدور مجوز و نظارت بر عملیات حفاری است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، شرکت‌های خدمات‌رسان و اداره کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت فنی و عمرانی، عملیات حفاری در پایتخت با نظم و کیفیت بهتری اجرا شود و زمینه ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و کاهش اختلالات ترافیکی ناشی از این عملیات فراهم آید.