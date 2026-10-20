اداره کل هواشناسی قم برای امروز، سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، آسمانی قسمتی ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی کرد؛ همچنین در ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، آسمان قم امروز در ابتدا قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابر‌ها افزوده می‌شود.

وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات، با سرعت ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه و در جهت شرق به غرب، از دیگر پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده برای امروز است که در برخی نقاط استان می‌تواند موجب خیزش گردوخاک شود.

بر اساس این پیش‌بینی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۴ درجه و کمینه دما به ۱۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

همچنین در ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد، اما برای شهر قم بارش قابل توجهی در پیش‌بینی ارائه‌شده اعلام نشده است.

بررسی پیش‌بینی پایگاه‌های بین‌المللی هواشناسی نیز از تداوم هوای نسبتاً گرم در قم و کاهش تدریجی دما در روز‌های آینده حکایت دارد.