به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ استاندار بوشهر از روند اجرای عملیات بهسازی و نوسازی مجموعه ورزشی شهید مهدوی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات فنی و عمرانی این طرح قرار گرفت.

زارع اظهار داشت: عملیات بهسازی و نوسازی ورزشگاه شهید مهدوی با هدف ارتقای استاندارد‌های میزبانی، متناسب با شأن مردم استان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور موفق نمایندگان بوشهر در رقابت‌های لیگ‌های سراسری کشور، با جدیت در حال اجراست.

وی با ابراز رضایت از کیفیت اقدامات فنی انجام‌شده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تلاش عوامل اجرایی، این پروژه طبق تعهد پیمانکاران حداکثر تا نیمه آبان‌ ۱۴۰۵ تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین به‌موقع اعتبارات موردنیاز پیش‌بینی شده است.

زارع با تأکید بر ظرفیت بالای فوتبال بوشهر در سطح کشور بیان کرد: در حال حاضر، ۶ باشگاه ورزشی استان در رقابت‌های سراسری فوتبال حضور دارند؛ ازاین‌رو، نوسازی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند زمینه شکوفایی استعداد‌ها و بهبود استاندارد‌های میزبانی مسابقات در استان را فراهم کند.

استاندار بوشهر با اشاره به برنامه‌های نوسازی فضا‌های ورزشی در سطح استان گفت: علاوه بر بهسازی و استانداردسازی دو مجموعه ورزشی شهید مهدوی و شهید بهشتی در مرکز استان، عملیات اجرایی و بهسازی هفت زمین اختصاصی فوتبال نیز در نقاط مختلف استان در حال انجام است.