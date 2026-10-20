معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی برای تأمین منابع مالی، سوخت و نیاز‌های بخش کشاورزی استان، اختصاص حدود ۱۰ همت منابع مالی را پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در جشنواره ملی انگور در روستای خانقاه خنداب با اشاره به راهبرد‌های استان در حوزه کشاورزی، گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی استان، ایجاد اقتصاد‌های مکمل در کنار کشاورزی و تقویت اقتصاد روستایی با هدف افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است.

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: زیرساخت‌های مناسبی در روستا‌ها ایجاد شده است، اما برای ماندگاری جمعیت باید زمینه‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی پایدار نیز فراهم شود و در کنار کشاورزی، سایر ظرفیت‌های اقتصادی روستا‌ها نیز فعال شوند.

او با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان گفت: استان مرکزی در شش‌ماهه نخست سال جاری با ثبت ۴۱ درصد افزایش صادرات، عملکرد قابل توجهی داشته است و در حالی که میزان صادرات استان در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده، هدف‌گذاری امسال دستیابی به ۲ میلیارد دلار صادرات است.

آقاعلیخانی ابراز داشت: یکی از اولویت‌های استان، فراهم کردن زمینه حضور فعال‌تر بخش کشاورزی در بازار‌های صادراتی و تکمیل زنجیره تولید تا فرآوری و صادرات محصولات است و در همین راستا مطالعات بازار در چند کشور هدف نیز در حال انجام است.

او با اشاره به ظرفیت شهرستان خنداب در تولید انگور و کشمش گفت: خنداب از شهرستان‌های مهم در تأمین محصولات کشاورزی، به‌ویژه انگور و کشمش است و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صادرات این محصولات دارد که باید برای احیای این ظرفیت و بهره‌گیری بیشتر از بازار‌های خارجی برنامه‌ریزی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: استان در مواردی که تأمین برخی اقلام با مشکل مواجه شده، با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تعاون روستایی برای تأمین مستقیم این اقلام و جلوگیری از افزایش قیمت اقدام کرده است.

آقاعلیخانی همچنین از پیش‌بینی حدود ۱۰ همت منابع مالی برای بخش کشاورزی خبر داد و گفت: تأمین منابع مالی، سوخت و سایر نیاز‌های بخش کشاورزی از جمله موضوعاتی است که استان با جدیت دنبال می‌کند و اجرای ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.