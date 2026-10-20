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نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با حضور ۷۰ غرفهدار از سراسر کشور در بوستان ولیرشتی شهر حمیدیا در استان یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار حمیدیا، گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای حمیدیا با همکاری فرمانداری، اصناف و شهرداری و با هدف حمایت از معیشت خانوارها و کمک به اقتصاد خانوادهها برپا شده است.اللهوردی، با دعوت از شهروندان برای بازدید از این نمایشگاه افزود: تلاش شده است کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر عرضه شود تا شهروندان بتوانند نیازهای خود را با هزینه کمتری تأمین کنند.وی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۷۰ غرفهدار از سراسر کشور محصولات متنوعی از جمله مواد غذایی، پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی و صنایع دستی را عرضه میکنند.
میرجلیلی مسئول برگزاری نمایشگاه نیز با اشاره به تنوع کالاهای ارائهشده، هدف از برگزاری این رویداد را تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز و فراهم کردن زمینه خرید با قیمت مناسب عنوان کرد.
نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بوستان ولیرشتی شهر حمیدیای استان یزد تا اول آبانماه، هر شب میزبان شهروندان است