به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار حمیدیا، گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای حمیدیا با همکاری فرمانداری، اصناف و شهرداری و با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و کمک به اقتصاد خانواده‌ها برپا شده است.الله‌وردی، با دعوت از شهروندان برای بازدید از این نمایشگاه افزود: تلاش شده است کالا‌های مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تر عرضه شود تا شهروندان بتوانند نیاز‌های خود را با هزینه کمتری تأمین کنند.وی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۷۰ غرفه‌دار از سراسر کشور محصولات متنوعی از جمله مواد غذایی، پوشاک، محصولات آرایشی و بهداشتی و صنایع دستی را عرضه می‌کنند.

میرجلیلی مسئول برگزاری نمایشگاه نیز با اشاره به تنوع کالا‌های ارائه‌شده، هدف از برگزاری این رویداد را تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های مورد نیاز و فراهم کردن زمینه خرید با قیمت مناسب عنوان کرد.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بوستان ولی‌رشتی شهر حمیدیای استان یزد تا اول آبان‌ماه، هر شب میزبان شهروندان است