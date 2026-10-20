وزیر آموزش‌و پرورش با تأکید بر استمرار آموزش حضوری در مدارس کشور گفت: در صورت بروز شرایط خاص، تصمیم‌گیری درباره وضع مدارس بر اساس شرایط هر استان و در شورای تأمین انجام خواهد شد بنابراین تعطیلی یکپارچه مدارس در کشور در دستور کار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علیرضا کاظمی در حاشیه افتتاح بزرگ‌ترین طرح میدان همدلی در استان همدان در جمع خبرنگاران، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره احتمال تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش از اواسط آبان‌ماه، این گمانه‌زنی‌ها را پیش‌داوری دانست و بر ادامه آموزش حضوری تاکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس به‌صراحت اعلام شده است، اظهار کرد: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس درست نیست و سیاست اصلی آموزش‌وپرورش، استمرار فعالیت مدارس به‌صورت حضوری است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: برای شرایط احتمالی و تهدید‌هایی که ممکن است در کشور ایجاد شود، دستورالعملی آماده شده است که در روز‌های آینده با همکاری وزارت کشور و وزیر کشور به استانداران ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: استانداران بر اساس میزان تهدید‌ها و شرایط موجود در هر استان و با تصمیم‌گیری در شورای تأمین، اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تاکید می‌کنم حتی در صورت بروز شرایط خاص در کشور نیز تعطیلی یکپارچه مدارس در سراسر کشور نخواهیم داشت.

کاظمی با اشاره به تصمیم دولت درباره واگذاری اختیار تعطیلی مدارس به وزیر آموزش‌وپرورش، گفت: کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا شاخص‌های مربوط به تعطیلی مدارس را بررسی و بازبینی کند.

وی تاکید کرد: مدارس باید آخرین واحد‌هایی باشند که در شرایط اضطراری، فوق‌العاده و اجتناب‌ناپذیر به‌صورت غیرحضوری اداره می‌شوند و تمام تلاش ما و استانداران این است که جریان آموزش به‌صورت حضوری استمرار داشته باشد و با اتخاذ تدابیر لازم در استان‌ها و سطح کشور، از تعطیلی مدارس جلوگیری شود.

افزایش سرانه فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به رشد سرانه فضای آموزشی در کشور، گفت: به برکت اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، سرانه فضای آموزشی کشور افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که تا مهرماه سال جاری، ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه جدید به مجموعه فضا‌های آموزشی کشور افزوده شده است.

کاظمی با بیان این‌که سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ۵.۵۹ مترمربع رسیده است، تصریح کرد: با ادامه روند افتتاح پروژه‌های در دست اجرا تا پایان سال، امیدواریم اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه فضا‌های آموزشی محقق شود.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس با احداث ۶ هزار فضای جدید

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را از دیگر دستاورد‌های آموزش‌وپرورش برشمرد و اظهار کرد: در این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و حدود ۶ هزار فضای ورزشی به مجموعه فضا‌های ورزشی کشور افزوده شده است که تأثیر قابل‌توجهی بر ارتقای سرانه فضا‌های ورزشی داشته است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از این فضا‌ها را زمین‌های چمن مصنوعی تشکیل می‌دهند که بخشی از آنها در روستا‌های دوردست برای استفاده دانش‌آموزان احداث شده‌اند.

کاظمی همچنین با اشاره به توسعه فضا‌های ورزشی آبی در مدارس خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۴ استخر دانش‌آموزی احداث و تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است و امروز نیز یک استخر در استان همدان افتتاح خواهد شد. افزون بر این، احداث حدود ۱۳۵ استخر دیگر در دستور کار قرار دارد که امیدواریم در ادامه به بهره‌برداری برسند.

ساخت یک‌ونیم میلیون مترمربع فضای آموزشی فقط در یک سال

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: در یک سال گذشته با وجود جنگ‌های تحمیلی فعالیت‌های عمرانی حوزه آموزش متوقف نشد و حدود یک‌ونیم میلیون مترمربع فضای آموزشی در همین مدت ساخته شد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن واحد‌های آموزشی در جریان حملات آمریکا، از اقدامات انجام‌شده برای بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش خبر داد و بر نقش خیّران، مردم و بخش‌های مختلف در بازسازی و راه‌اندازی مجدد این واحد‌ها تأکید کرد.

کاظمی در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی در مدارس اشاره کرد و برنامه ساخت و تکمیل ۱۳۵ استخر خبر داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم در سطح استان‌ها و کشور، زمینه استمرار آموزش حضوری فراهم شود و مدارس تا حد امکان از تعطیلی دور بمانند.