هزار و ۹۵۰ لیتر سوخت قاچاق از تریلی مواد غذایی در بیرجند و هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده در سرایان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: ماموران یگان امداد شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام گشت زنی، به یک دستگاه خودروی سنگین مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ شکوهی راد افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، ۳۰ گالن ۶۰ لیتری و ۸ گالن ۲۰ لیتری سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورد‌های نفتی در بین بار مواد غذایی کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سرایان نیز از کشف سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران پاسگاه انتظامی دوست آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصلی به یک دستگاه کامیون کشنده که از شهر‌های شمالی به سمت جنوب شرق حرکت می‌کرد مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ طاهری افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

وی گفت: مأموران در این خصوص کامیون را توقیف کردند و متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.