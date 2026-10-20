پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی از امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر، با مشارکت بانک ملی ایران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق اسکناس دلار یا حواله ارزی امکان‌پذیر است. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق ارزی ۱۰ دلار تعیین شده است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در این صندوق ۱۰۰ دلار و حداکثر آن ۵۰۰ هزار دلار است.

سود سالانه روزشمار این صندوق ۵ درصد اعلام شده است. بازده محقق‌شده به‌صورت ارزی و مطابق مقررات صندوق پرداخت می‌شود.

بانک ملی ایران مسئولیت ضمانت نقدشوندگی و مدیریت عملیات ارزی این صندوق را بر عهده دارد.

علاقه‌مندان برای اطلاع از شرایط سرمایه‌گذاری و ثبت درخواست می‌توانند به شعب ارزی منتخب بانک ملی ایران مراجعه کنند.