امیرمحمد حقیقت‌شناس با پیروزی مقابل حریف خود به فینال بازی‌های پاراتکواندو صعود و مدال خود را قطعی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمد حقیقت‌شناس در نیمه‌نهایی رقابت‌های پاراتکواندو کلاس K ۴۴ بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) مقابل نماینده ازبکستان پیروز شد و به نیمه‌نهایی رسید.

حقیقت‌شناس در وزن ۷۰ - کیلوگرم با جاوخیر علیکولوف از ازبکستان مبارزه کرد که در دو راند با نتایج ۶ بر ۴ و ۱۰ بر ۴ به پیروزی رسید.

ملی‌پوش ایران پیش از این در یک‌چهارم نهایی دین محمد عسکر از قزاقستان را شکست داد و با برد تکواندوکار ازبکستانی به فینال رسید تا برای کسب طلا مبارزه کند.