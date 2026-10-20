حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در مقابله با اغتشاش و ناامنی و تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کامل و آرایش صددرصدی در مقابله با نقشه‌های ضدامنیتی دشمن، محور سخنان دادستان تهران در پانزدهمین جلسه نظارت بر ضابطان قضایی استان تهران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی با اشاره به شهادت شمار زیادی از نیرو‌های خدوم و جان‌برکف پلیس در حملات ددمنشانه تروریسم آمریکایی-صهیونی به مقر‌های فراجا گفت: با هر نوع اقدامی که امنیت روانی و نظم جامعه را مختل نماید به شدت و قاطعیت در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

دادستان تهران تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که در همه سطوح از اقدامات قانونی شما، حمایت و پشتیبانی حقوقی قضایی لازم را به عمل آوریم و برای حفظ امنیت کشور، شبانه‌روزی در کنار شما و همدوش شما در خط اول مقابله با ناامنی بایستیم.

صالحی بر پیگیری مستمر وضعیت محکومان متواری و تسریع در اجرای احکام قطعی قضایی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای شناسایی، دستگیری و معرفی این افراد به مراجع قانونی شد. در همین راستا، بر تقویت هماهنگی میان واحد‌های اجرای احکام و ضابطان قضایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و انتظامی موجود و پیگیری مستمر پرونده‌های مربوط به محکومان متواری با هدف اجرای مؤثر احکام قضایی تأکید کرد.

دادستان تهران بر ضرورت توجه ویژه به پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای و مقابله مؤثر با جرایم ارتکابی در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: در این زمینه، شناسایی بستر‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرایم، رصد و تحلیل گزارش‌های مرتبط در چارچوب اختیارات قانونی، رسیدگی به‌موقع به گزارش‌های مردمی، حفظ و جمع‌آوری ادله الکترونیکی با رعایت ضوابط قانونی و تقویت تعامل میان مراجع قضایی و پلیس فتا، از جمله محور‌های مهم در ارتقای کارآمدی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای به شمار می‌رود. همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوه‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات و سایر جرایم سایبری تأکید شد تا با افزایش سطح آگاهی شهروندان و تقویت اقدامات پیشگیرانه، زمینه کاهش وقوع جرایم در فضای مجازی فراهم شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد: به منظور استقرار پلیس ویژه اجرای احکام در دادسرای تهران، طی مکاتبه با فاتب، نیروی کافی، مشخص و در اختیار دادستانی گذاشته شود.

پانزدهمین جلسه کمیته استانی نحوه نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، همزمان با جلسات کارگروه اجرایی پایش کانون وقوع جرایم و کاهش جرایم پرتکرار با دستور «بررسی وضعیت جلب محکومان و متهمان متواری و همچنین بررسی وضعیت جرایم فضای مجازی» به ریاست دادستان تهران و با حضور تعدادی از معاونان دادستانی تهران و مسئولان نظامی و امنیتی و رؤسای پلیس‌های تخصصی در محل دادستانی تهران برگزار شد.