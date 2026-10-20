به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان هاشم میرزانژاد فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: مانور آماده‌باش یگان حفاظت محیط زیست با هدف تشدید نظارت‌ها، پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و مقابله با شکار و صید غیرمجاز در تمامی شهرستان‌های استان اردبیل برگزار شد.

وی افزود: در جریان این مانور، اکیپ‌های گشت و کنترل یگان حفاظت به مناطق و زیستگاه‌های طبیعی استان اعزام شدند تا با افزایش حضور میدانی و پایش مستمر، از وقوع تخلفات شکار و صید غیرمجاز جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل با اشاره به تداوم فعالیت‌های نظارتی این یگان تصریح کرد: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های طبیعی استان حضور داشته و در راستای حفاظت از حیات‌وحش، صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند.

میرزانژاد بر اهمیت مشارکت و همکاری مردم در حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی تاکید کرد و گفت: از شهروندان طبیعت‌دوست و علاقه‌مندان به محیط زیست تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید غیرمجاز، مراتب را در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند تا موضوع بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.