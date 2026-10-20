به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سعید صادقیان‌پور در نیمه‌نهایی وزن ۶۳- پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ مقابل نماینده مغولستان شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

صادقیان‌پور در کلاس K ۴۴ مردان با بولور گانبات مبارزه کرد که در دو راند شکست خورد. او راند اول را ۱۲ بر ۲ واگذار کرد و در راند دوم علی‌رغم اینکه تا ثانیه‌های پایانی جلو بود، اما ۱۲ بر ۱۰ شکست خورد.

ملی‌پوش ایران با این نتیجه راهی دیدار رده‌بندی شد و باید برای کسب برنز مبارزه کند.