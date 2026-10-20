رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاوزی شهرداری یزد: در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی خودرو‌های فرسوده، ۶۵ دستگاه خودروی رهاشده که موجب ایجاد مزاحمت، اشغال معابر و نازیبایی منظر شهری شده بودند، شناسایی و به محل‌های قانونی انتقال داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میثم طالبی عقدا گفت: در پی اجرای طرح «پاکسازی معابر عمومی» که با استناد به تبصره ذیل بند ۲ و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صورت گرفت، در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۵۰ اخطاریه به مالکان خودرو‌های متروکه ابلاغ شده است.طالبی عقدا افزود: در تداوم اجرای این طرح و با توجه به عدم اقدام مالکان برخی خودروها، تعداد ۶۵ دستگاه خودروی رهاشده که موجب ایجاد مزاحمت، اشغال معابر و نازیبایی منظر شهری شده بودند، شناسایی و به محل‌های قانونی انتقال داده شد.وی، هدف از اجرای این طرح را آزادسازی فضا‌های عمومی، کاهش مخاطرات ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی شهری عنوان کرد و از شهروندان خواست با انتقال خودرو‌های بلااستفاده خود، در حفظ زیبایی و نظم شهر مشارکت کنند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاوزی شهرداری یزد همچنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده خودرو‌های فرسوده و رهاشده‌ای که برای مدت طولانی در معابر عمومی باقی مانده‌اند، مراتب را برای بررسی و اقدام قانونی از طریق سامانه ۱۳۷ به مدیریت شهری اطلاع دهند.

طالبی در پایان شعار این طرح «معابر عمومی، حق همه شهروندان است؛ با همکاری یکدیگر شهررا، ایمن و زیبا نگه داریم.»، عنوان کرد.