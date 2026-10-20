زهرا رحیمی با پیروزی مقابل نماینده ازبکستان به فینال بازی‌های پاراآسیایی صعود کرد.

پاراآسیایی ناگویا، صعود رحیمی به فینال

پاراآسیایی ناگویا، صعود رحیمی به فینال



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا رحیمی در کلاس K ۴۴ رقابت‌های تکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سه‌شنبه، ۲۸ مهر روی شیاپ‌جانگ رفت و با پیروزی مقابل رقیب خود فینالیست شد.

رحیمی در نیمه‌نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم برابرکامولاخون رسولوا از ازبکستان قرار گرفت و در دو راند با نتایج ۷ بر ۲ و ۱۲ بر ۳ پیروز شد.

ملی‌پوش پاراتکواندوی ایران با این پیروزی به فینال صعود و مدال خود را قطعی کرد. او تا ساعاتی دیگر باید برای کسب طلا مبارزه کند.