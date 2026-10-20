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زهرا رحیمی با پیروزی مقابل نماینده ازبکستان به فینال بازیهای پاراآسیایی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا رحیمی در کلاس K ۴۴ رقابتهای تکواندو بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سهشنبه، ۲۸ مهر روی شیاپجانگ رفت و با پیروزی مقابل رقیب خود فینالیست شد.
رحیمی در نیمهنهایی وزن ۵۷- کیلوگرم برابرکامولاخون رسولوا از ازبکستان قرار گرفت و در دو راند با نتایج ۷ بر ۲ و ۱۲ بر ۳ پیروز شد.
ملیپوش پاراتکواندوی ایران با این پیروزی به فینال صعود و مدال خود را قطعی کرد. او تا ساعاتی دیگر باید برای کسب طلا مبارزه کند.