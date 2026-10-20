مجله ادبی و هنری «ققنوس» رادیو فرهنگ امروز با موضوع بررسی شاهنامه، معرفی تئاتر کودک و نوجوان و همچنین معرفی مفاخر و ظرفیت‌های استان مرکزی در رویداد «ایران‌جان» روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله ادبی و هنری «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر از ساعت ۱۵ به صورت زنده پخش می‌شود.

این برنامه با موضوع «شاهنامه و نقش‌آفرینی در ساخت هویت ملی ایرانیان» ابعاد گوناگون این شاهکار زبان و ادب پارسی را بررسی می‌کند.

در بخش گفت‌وگوها، نیلوفر رفیعی، کارگردان تئاتر، پیرامون اجرای نمایش «بستور، سپهسالار کوچک» و روایت داستان‌های شاهنامه برای کودکان و نوجوانان سخن می‌گوید و حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، جزئیات راه‌اندازی «خانه شاهنامه» در روستای تاریخی پاژ (زادگاه فردوسی) را تشریح می‌کند.

طرح پرسش مردمی درباره خلأ‌های عدم سرایش شاهنامه، بخش‌های برنامکی «چرا شاهنامه مهم است؟»، «لبخند کاغذی» و مروری بر زندگی میرزا حبیب قاآنی از دیگر بخش‌های این مجله رادیویی است.

همچنین هم‌گام با برگزاری یازدهمین رویداد ملی «ایران‌جان» در استان مرکزی (۲۵ مهر تا ۱ آبان)، شبکه رادیویی فرهنگ هر روز ساعت ۱۷ برنامه‌ای ویژه با هدف معرفی تاریخچه، بافت‌های سنتی، آداب و رسوم، صنایع دستی، جاذبه‌های گردشگری و مفاخر شهر‌های مختلف این استان از جمله اراک، خمین، محلات، دلیجان، تفرش، ساوه، کمیجان و شازند پخش می‌کند تا گنجینه‌های فرهنگ بومی و هویت محلی بیش از پیش تقویت شود.