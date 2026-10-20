سیدهاشم حسینی المدنی در آیین افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر از اجرای پروژه‌های عمرانی، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل و احیای اردو‌ها و رقابت‌های ملی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سیدهاشم حسینی المدنی در آیین افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های سازمان جوانان، از اجرای پروژه‌های عمرانی، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل و احیای اردو‌ها و رقابت‌های ملی خبر داد و گفت: توانمندسازی جوانان در حوزه‌های امدادی، بشردوستانه و شناختی از اولویت‌های این سازمان است.

سیدهاشم حسین المدنی در آیین افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر در استان کرمان، با اشاره به احیای برنامه‌های ملی سازمان جوانان گفت: پس از چند سال وقفه، رقابت‌های رفاقت مهر بار دیگر در سطح ملی برگزار می‌شود و مرحله کشوری این رویداد با میزبانی استان کرمان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اردوگاه‌های سازمان جوانان افزود: پروژه عمرانی اردوگاه مهر بندر انزلی با جدیت در حال اجراست و امیدواریم با تکمیل آن، زمینه میزبانی شایسته از اردو‌ها و مسابقات ملی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک‌شدن افتتاح فاز نخست اردوگاه مهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس گفت: اردو‌های سازمان جوانان به‌زودی در این مجموعه برگزار خواهند شد.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تقویت امکانات حمل‌ونقل جوانان اظهار کرد: با حمایت مسئولان و تلاش مجموعه هلال‌احمر، ۵۰ دستگاه ون به ناوگان حمل‌ونقل گروهی اضافه شده است تا زمینه تردد آسان‌تر اعضا و حضور گسترده‌تر آنان در برنامه‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در مدیریت برنامه‌ها گفت: اجرای امور مرتبط با اعضا و داوطلبان باید با مشارکت مستقیم خود آنان همراه باشد؛ چرا که جوانان با برخورداری از توانمندی، انگیزه و روحیه مسئولیت‌پذیری، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف جمعیت هستند.

وی با اشاره به نقش آموزش‌های هلال‌احمر در پرورش مدیران آینده کشور افزود: توانمندسازی جوانان نباید صرفاً به آموزش‌های امدادی و کمک‌های اولیه محدود شود، بلکه باید زمینه رشد فکری، اجتماعی و مدیریتی آنان نیز فراهم شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ شناختی و ضرورت افزایش آگاهی و موقعیت‌شناسی را از موضوعات مهم پیش‌روی جامعه دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که در امدادرسانی، ارزیابی صحنه و حفظ ایمنی پیش از اقدام ضروری است، در مواجهه با مسائل اجتماعی و شناختی نیز باید با آگاهی، تحلیل درست و تصمیم‌گیری به‌موقع عمل کرد.

وی با تأکید بر اهمیت مطالعه تاریخ و بهره‌گیری از تجربه گذشتگان خاطرنشان کرد: شناخت شرایط، توجه به تحولات و آینده‌پژوهی می‌تواند به افزایش قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری نسل جوان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و انسانی واقعه کربلا، بر اهمیت شناخت زمان و موقعیت تأکید کرد و آن را عاملی اساسی برای تشخیص درست مسئولیت‌ها و واکنش به‌موقع در شرایط حساس دانست.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر در پایان، با قدردانی از میزبانی استان کرمان و همراهی مسئولان استانی، بر جایگاه جوانان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی جمعیت تأکید کرد و گفت: تلاش‌های جوانان هلال‌احمر در عرصه‌های امدادی، بشردوستانه و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت، مایه افتخار کشور است و این ظرفیت باید با آموزش، حمایت و فراهم‌کردن فرصت مشارکت مؤثر، بیش از گذشته تقویت شود.