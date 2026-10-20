علی الفت‌نیا با ثبت رکورد ۶ متر و ۱۳ سانتی‌متر در پرش طول بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، به مدال نقره رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی الفت‌نیا در رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با ایستادن در جایگاه دوم پرش طول کلاس‌های T۳۷/T۳۸، مدال نقره را به دست آورد.

نماینده ایران با ثبت پرشی به طول ۶ متر و ۱۳ سانتی‌متر و کسب ۸۹۶ امتیاز، رقابت را با مدال نقره به پایان رساند تا یک نشان دیگر به مجموع مدال‌های کاروان ایران اضافه شود.

الفت‌نیا با این نتیجه، یکی از سکو‌های پرش طول این دوره از بازی‌ها را به خود اختصاص داد و نام ایران را در میان مدال‌آوران این ماده قرار داد.