به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ احمد ملکی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر به روش بلع، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت و پس از هماهنگی قضائی، دو تیم عملیاتی به محور بجنورد ـ آشخانه اعزام و در ورودی شهر آشخانه با برقراری ایست‌وبازرسی موقت، فرد موردنظر را که به‌عنوان مسافر در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حضور داشت، شناسایی و به مقر پلیس منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران ۷۲ بسته هروئین به وزن مجموع ۷۱۰ گرم را از بدن متهم خارج کردند، افزود: پس از آن پرونده قضائی تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی بیان کرد: این عملیات به‌صورت مشترک با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و فرماندهی انتظامی شهرستان سملقان انجام شد.