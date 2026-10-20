آیت الله محمدی لائینی در پیامی قهرمانی تیم ملی امید کشتی در رقابت‌های جهانی آمریکا و درخشش کم‌نظیر جوانان مازندرانی را تبریک گفت و خواستار توجه بیش از پیش به حوزه ورزش شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به تبریک گفت و توجه ویژه به ورزش را خواستار شد



در پیام آیت الله محمدی لائینی به مناسبت این افتخار آمده است

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی امید کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا و درخشش کم‌نظیر جوانان غیور ایران اسلامی، مایه مباهات و خرسندی ملت بزرگ ایران و به‌ویژه مردم پهلوان پرور استان مازندران است.

دلاوری و غیرت کشتی‌گیران شایسته مازندرانی و سهم قابل توجه آنان در کسب این افتخار ارزشمند، باری دیگر جایگاه برجسته این خطه پهلوان‌پرور را در عرصه کشتی جهان به نمایش گذاشت و نشان داد که جوانان این سرزمین با تکیه بر ایمان، اراده، تلاش و روحیه پهلوانی می‌توانند در بزرگ‌ترین میدان‌های رقابت جهانی بدرخشند و نام ایران عزیز را بلندآوازه سازند.

اهتزاز پیاپی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا و بر فراز پرچم این کشور، جلوه‌ای از توانمندی، عزت و اقتدار جوانان ایران اسلامی بود. جوانانی غیرتمند و عاشق میهن که با تلاش و افتخارآفرینی خود، پیام روشنی از سربلندی و توانایی ملت ایران به جهانیان مخابره کردند.

این موفقیت ارزشمند، اهمیت و جایگاه ورزش را به‌عنوان مقوله‌ای چندبعدی یادآور می‌شود و لذا شایسته است حوزه ورزش بیش از پیش مورد توجه، حمایت و سرمایه‌گذاری مسئولان و نهاد‌های ذی‌ربط قرار گیرد تا زمینه شکوفایی استعداد‌های جوانان و تداوم افتخارآفرینی‌های فرزندان این مرزوبوم فراهم گردد.

اینجانب ضمن تبریک این قهرمانی غرورآفرین به ملت شریف ایران، جامعه بزرگ کشتی کشور و مردم عزیز مازندران، از تلاش‌های ارزشمند ورزشکاران، مربیان دلسوز، خانواده‌های گرامی قهرمانان و تمامی دست‌اندرکاران و خادمان کشتی استان که در مسیر پرورش استعداد‌ها و کسب این افتخار نقش‌آفرینی کرده‌اند، صمیمانه قدردانی و تشکر می‌کنم.



امیدوارم به برکت همت جوانان مؤمن و غیرتمند ایران اسلامی و با حمایت شایسته از ورزش و ورزشکاران، شاهد تداوم موفقیت‌های فرزندان این سرزمین در میادین بین‌المللی و اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران باشیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

محمد باقر محمدی لائینی

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری