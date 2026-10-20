گوشِ شنوا، برای شنیدنِ حرف‌ها و نقدهایِ مردم، داشته باشید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این توصیه و تأکیدِ رئیسِ قوه قضائیه بود در نشستِ شورایِ عالیِ قضایی؛ این تأکیدِ آقایِ اژه‌ای؛ البته؛ یک قِید هم داشت. آنجایی که گفت: حرفِ اون‌هایی که؛ با دشمن همراهی نمی‌کنند، اما نگاهِ متفاوتی دارند؛ هم باید شنیده شود؛ هم باید تحمل شود.

در این نشست، رئیسِ سازمانِ بازرسی هم؛ از بررسیِ وضعِ شرکت‌هایِ دولتی، گِله کرده و گفته: حتی آمارِ تعدادِ دقیقِ این شرکت‌ها، داده نمیشود. جهانگیر؛ هم گفت؛ بیش از یک سال و نیمه که؛ ۱۳۰ شرکتِ زیانده؛ به دولت معرفی شدند، اما دولت؛ اقدامی نکرده است.

ابراهیم اسدی بیدمشکی گزارش می دهد: