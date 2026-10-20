مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور غیرمجاز گفت: شناسایی شبکه‌های تأمین و توزیع و بررسی ارتباط میان حلقه‌های مختلف این زنجیره، در جلوگیری از تکرار تخلفات اهمیت دارد.

سازمان غذا و دارو به دنبال شناسایی شبکه‌های توزیع غیرمجاز

سازمان غذا و دارو به دنبال شناسایی شبکه‌های توزیع غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید مهرزادی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با اشاره به تداوم عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور غیرمجاز گفت: بررسی این موضوع نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر تقاضای بازار، سودآوری فعالیت‌های غیرقانونی و امکان سوءاستفاده از مسیر‌های تأمین و توزیع است.

وی افزود: فیلر و بوتاکس عمدتاً در بازار خدمات زیبایی و دارو‌های شیمی‌درمانی، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی در زنجیره ارائه خدمات درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهرزادی ادامه داد: تفاوت قیمت، عرضه خارج از شبکه رسمی و تلاش برای دسترسی به برخی محصولات از مسیر‌های غیرمجاز، زمینه فعالیت سودجویان را فراهم می‌کند. تکرار کشفیات نیز ضرورت بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر بر تداوم این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: شناسایی شبکه‌های تأمین و توزیع و بررسی ارتباط میان حلقه‌های مختلف این زنجیره، در شناخت منشأ تخلفات و جلوگیری از تکرار عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اهمیت دارد.

بررسی مسیر‌های تأمین و توزیع محصولات غیرمجاز، از محور‌های مهم در پیگیری تخلفات مرتبط با فرآورده‌های سلامت‌محور است.