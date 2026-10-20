رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران خبر داد و گفت: بارش باران در محور‌های شمالی کشور گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محور‌ها نیز افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار ـ تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند.

بنابر اعلام پلیس، وی همچنین بر پرهیز از عجله و شتاب در محور‌های پرترافیک و توجه به توصیه‌های پلیس تأکید کرد.