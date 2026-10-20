محموله‌ای از فرآورده کره بادام‌زمینی به دلیل آلودگی به سم آفلاتوکسین، پس از تأیید نتایج آزمایشگاهی، با نظارت کارشناسان اداره کل استاندارد استان یزد در یکی از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی اردکان معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان میبد، گفت: در جریان بازرسی‌های کنترلی دوره‌ای اداره کل استاندارد استان یزد، نمونه‌ای از فرآورده کره بادام‌زمینی با تاریخ تولید ۹ خرداد ۱۴۰۵ نمونه‌برداری و برای آزمایش‌های لازم به آزمایشگاه ارسال شد. مریم زارعی افزود: نتایج آزمایشگاهی، آلودگی این فرآورده به سم آفلاتوکسین را تأیید کرد و بر همین اساس، معدوم‌سازی محصول در دستور کار قرار گرفت.

زارعی با اشاره به خطرات آلودگی محصولات غذایی به آفلاتوکسین اظهار کرد: این سم می‌تواند از مواد اولیه آلوده به محصول نهایی منتقل شود و در برابر فرآیند‌های معمول تولید و فرآوری نیز از بین نمی‌رود؛ بنابراین، امکان رفع آلودگی این محصول از طریق فرآوری وجود ندارد و معدوم‌سازی آن ضروری است.

مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان میبد ادامه داد: در همین راستا، کارشناسان استاندارد استان یزد با مراجعه به واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اردکان، فرآورده آلوده را که به انبار منتقل شده بود، معدوم کردند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند تولید و عرضه محصولات غذایی، جلوگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم به بازار را از اولویت‌های نظارتی استاندارد دانست.