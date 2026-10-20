به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزارت امور خارجه فیلیپین اعلام کرد ترزا لازارو، وزیر امور خارجه این کشور، در دیدار با جینگ کوانگ، سفیر چین، نسبت به اظهارات اخیر او ابراز نگرانی کرده و گفته است این سخنان فضای حساس روابط دوجانبه را متشنج‌تر می‌کند و تلاش‌ها برای تقویت تفاهم و همکاری میان دو کشور را تضعیف می‌کند.

سفیر چین هفته گذشته در واکنش به انتقاد وزیر دفاع فیلیپین از پکن، گفته بود چین در صورت استفاده از نیروی نظامی می‌تواند به‌آسانی در درگیری با فیلیپین پیروز شود؛ با این حال، تأکید کرده بود که پکن استفاده از زور را انتخاب نمی‌کند و خواهان صلح است.

این اظهارات با انتقاد شماری از سیاستمداران فیلیپینی، از جمله دست‌کم دو سناتور این کشور، روبه‌رو شد که خواستار اخراج سفیر چین شدند.

وزارت امور خارجه فیلیپین همچنین تأکید کرد در صورت لزوم، اقدامات دیپلماتیک بیشتری را در دستور کار قرار خواهد داد و از پکن خواست مسائل حساس میان دو کشور از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک و سازوکار‌های دوجانبه پیگیری شود.

در مقابل، وزارت امور خارجه چین با انتقاد از آنچه بزرگ‌نمایی مسائل مرتبط با این کشور از سوی برخی افراد در فیلیپین خواند، از مانیل خواست از اظهارات و اقدامات غیرمسئولانه برخی سیاستمداران خود جلوگیری کند. سفارت چین نیز پیش‌تر اعلام کرده بود سخنان سفیر این کشور به‌صورت گزینشی نقل شده و بیش از حد مورد تفسیر قرار گرفته است.

اختلافات دیپلماتیک میان چین و فیلیپین، که متحد ایالات متحده در منطقه به شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. بخش عمده این تنش‌ها به اختلافات ارضی و رویارویی کشتی‌های دو کشور در دریای چین جنوبی مربوط می‌شود؛ منطقه‌ای که پکن و مانیل بر سر حاکمیت و حقوق دریایی در بخش‌هایی از آن اختلاف دارند.