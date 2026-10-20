معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رییس دوره‌ای شورای امنیت، تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، به‌منظور رسیدگی به این تهدید‌ها علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و تضمین پاسخ‌گو کردن ایالات متحده و رژیم سرکش صهیونیستی را درخواست کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، غلامحسین درزی معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رییس دوره‌ای شورای امنیت، ضمن اعتراض به تکرار تهدید‌های رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، به‌منظور رسیدگی به این تهدید‌ها علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و تضمین پاسخ‌گو کردن ایالات متحده و رژیم سرکش صهیونیستی شد.

متن کامل نامه غلامحسین درزی کاردار و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل به این شرح است:

بنا بر دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های پیشین خود در خصوص تجاوز شنیع و نفرت انگیز و مستمر ایالات متحده و تهدید‌های آن به توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مایلم توجه فوری جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت را به تهدید‌های وجودی گستاخانه اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده، در خصوص احتمال استفاده از بمب GBU-۴۳/B با نام رسمی «مهمات انفجاری عظیم انفجار هوایی» (Massive Ordnance Air Blast – MOAB)، که با عنوان «مادر همه بمب‌ها» نیز شناخته می‌شود، علیه ایران، و همچنین تهدید‌های مجدد رژیم اسرائیل به تجاوز نظامی و قصد اعلام‌شده آن برای هدف قرار دادن کل زیرساخت‌های انرژی ایران، جلب نمایم.

- در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید و پنتاگون گزینه‌های نظامی‌ای را آماده کرده‌اند که استفاده احتمالی از «مادر همه بمب‌ها» علیه ایران را در بر می‌گیرد. در همان روز، رئیس‌جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این سلاح صحبت کرد و ایران را نسبت به انجام حملات بیشتر تهدید کرد.

- در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل برای حمله به ایران آماده است و در هرگونه تهاجم مجدد، «تمام تاسیسات انرژی» هدف قرار خواهند گرفت؛ وی هدف از این اقدام را بازگرداندن ایران به «عصر حجر» عنوان کرد. او همچنین مدعی شد که ایالات متحده و اسرائیل در مجموع ۳۵ هزار بمب بر ایران فرو ریخته‌اند و تاکید کرد که کارزار نظامی آنها هنوز به پایان نرسیده است.

- در همان روز، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، که یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب بین‌المللی است، آشکارا قصد مجرمانه خود را برای پیش‌دستی در آغاز جنگ تجاوزکارانه‌ای دیگر علیه ایران بار دیگر اعلام کرد. بسیار نگران‌کننده است که سکوت و حمایت صریح برخی از اعضای شورای امنیت، موجب گستاخ‌تر شدن او در پیگیری تفکر نسل‌کشی شده است.

این تهدیدات بی‌وقفه که در چارچوب جنگ‌های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شدند، و همچنین حملات عمدی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی ایران، خطر جدی نقض بیشتر قوانین بین‌الملل با پیامد‌های فاجعه‌بار انسانی و صلح بین‌المللی برای منطقه و امنیت را به همراه دارد. مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل و هر کس دیگری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اقدام تجاوزکارانه و تروریسم دولتی آنها حمایت می‌کند.

تهدید به استفاده از بمب «MOAB» (مادر تمام بمب‌ها) علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و هدف قرار دادن تمامی زیرساخت‌های انرژی این کشور، از جمله موارد دیگر، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. تلاش برای ایجاد هراس در میان جمعیت ایران، یا هرگونه تهدید به تخریب عمدی زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، مصداق موارد جدیدی از نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی شدید و احتمالاً بلندمدتی به همراه دارد و موجب مسئولیت بیشتر ایالات متحده و رژیم اسرائیل می‌شود. ایالات متحده و رژیم اسرائیل بار‌ها نشان داده‌اند که خود را پایبند به هیچ‌یک از قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله تعهدات ناشی از چهار کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، نمی‌دانند.

با توجه به خطیر بودن و فوریت این موضوع، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست می‌کند که:

۱ - فوراً از ایالات متحده و رژیم اسرائیل بخواهند که به تهدید‌های غیرقانونی خود پایان دهند و به طور کامل به تعهداتشان ذیل منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل پایبند باشند.

۲ - تهدید به حمله علیه ایران، از جمله زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی آن را که به عنوان ابزاری برای اجبار و ارعاب به کار می‌رود، به صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی محکوم نمایند.

۳ - در چارچوب اختیارات و وظایف خود، اقدامات فوری اتخاذ کنند؛ از جمله تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، به‌منظور رسیدگی به این تهدید‌ها علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و تضمین پاسخ‌گو کردن ایالات متحده و رژیم سرکش اسرائیل.

۴ - پاسخ‌گویی و جبران کامل خسارات ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی‌ای را تضمین کنند که ایالات متحده و رژیم اسرائیل به‌صورت روزانه علیه ایران مرتکب می‌شوند.

شورای امنیت نمی‌تواند در برابر تهدیدات صریح مبنی بر تجاوز مجدد و تخریب زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، سکوت اختیار کند. عدم اقدام در این زمینه، موجب تضعیف هرچه بیشتر منشور و نظم حقوقی بین‌المللی خواهد شد که نظام سازمان ملل متحد بر پایه آن بنا شده است. جمهوری اسلامی ایران بر حق ذاتی خود برای دفاع از خویشتن - که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده است - و همچنین بر عزم خود برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم در برابر هرگونه منبع تهدیدی که مردم، حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی ملی این کشور را به خطر می‌اندازد، تأکید می‌ورزد. چنانچه شورای امنیت در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی کند، ایران از حق دفاع از خود استفاده کرده و در راستای دفاع از منافع عالی ملی‌اش، مطابق با حقوق بین‌الملل، پاسخی قاطع خواهد داد.

ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل پیامد‌های هرگونه تجاوز بیشتر، از جمله خطر تشدید غیرقابل پیش‌بینی و مهارناپذیر تنش‌ها را بر عهده خواهند داشت.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به‌عنوان سند رسمی مجمع عمومی و شورای امنیت توزیع گردد.