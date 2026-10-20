ملی‌پوش وزن ۹۵ کیلوگرم جودوی نابینایان ایران، در نخستین دیدار خود در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا-آیچی، موفق شد نماینده کشور میزبان را مغلوب کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پاراجودوی (نابینایان و کم‌بینایان) پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، از ساعت ۱۰ صبح امروز (سه‌شنبه) در سالن هنر‌های رزمی ناگویا آغاز شد.

در روز نخست این رقابت‌ها، مهدی برچلو، موسی غلامی و رضا غلامی نمایندگان ایران در کلاس‌های مختلف خواهند بود.

در جریان مسابقات دور مقدماتی، موسی غلامی در دسته منهای ۹۵ کیلوگرم کلاس نابینایان مطلق (J۱)، در نخستین مبارزه خود برابر «ماتسوموتو» از ژاپن قرار گرفت و با کسب امتیاز ایپون، پیروزی مقتدرانه‌ای را از آن خود کرد و راهی مرحله بعد شد.

مهدی برچلو که در دور نخست مسابقات وزن ۸۱ کیلوگرم کلاس نابینای مطلق موفق شده بود حریف خود، پاچکو از فیلیپین را شکست دهد در دور دوم برابر ژانگ یانگ چینی شکست خورد و باید منتطر حضور رقیبش در فینال باشد تا بتواند برای نشان برنز مسابقات را پیگیری کند.