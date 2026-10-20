به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز، شاخص کیفی هوای شهر مسجدسلیمان در دومین روز متوالی با قرار گرفتن روی عدد ۵۰۰ در وضعیت خطرناک آلودگی هواست.

همچنین شاخص کیفی هوای شهر‌های هندیجان ۱۶۶، بهبهان ۱۶۴، شوشتر ۱۶۰، گتوند ۱۵۵، ملاثانی ۱۵۳ و در کلانشهر اهواز ۱۵۱ AQl ثبت شده است که نشان دهنده آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفی آلودگی هوا در شهر اندیمشک ۱۰۸، هفتکل ۱۱۷، دزفول ۱۲۰ و شوش ۱۴۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.