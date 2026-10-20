به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کتاب انگلیسی Integrated Risk-based Approaches to Disaster Management: Earthquakes and Their Aftermath نوشته دکتر بهروز بهنام، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تمرکز بر مدیریت ریسک بلایای طبیعی در انتشارات Taylor & Francis عرضه می‌شود.

این کتاب به موضوعات مختلفی در حوزه مدیریت بلایا می‌پردازد که از جمله آنها می‌توان به مبانی مدیریت ریسک، چارچوب‌های راهبردی با اهداف زیرساختی، اجتماعی و زیست‌محیطی، شناسایی و تحلیل ریسک و رویکرد‌های جامع مدیریت بلایا اشاره کرد. همچنین آمادگی و پیشگیری، ارتقای آگاهی عمومی و آموزش، بهبود عملیات واکنش اضطراری و بازیابی، مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر بلایای طبیعی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای اطلاعات زمین‌شناسی از دیگر محور‌های این اثر است.

بخش‌های دیگری از کتاب به برآورد خسارات لرزه‌ای، سامانه‌های هشدار زودهنگام، ارزیابی سریع خسارات، عملیات جست‌و‌جو و نجات، بازگرداندن خدمات ضروری پس از وقوع بحران، طراحی بر اساس ریسک و مدیریت وقایع پس از زلزله مانند آتش سوزی ها، نشت مواد سمی مانند گاز کلر و مشتقات نفتی اختصاص دارد.

بررسی آثار پس‌لرزه‌ها بر سازه ها، فرایند تخلیه جمعیت از مناطق آسیب‌دیده، مدیریت آوار، بازسازی و بازیابی پس از بحران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این کتاب است.