وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان، تغییر رویکرد از بنگاه‌داری به سهامداری، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، کاهش هزینه‌ها و رسیدگی به چالش‌های حقوقی را از اولویت‌های پیش‌روی صندوق دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط ساختارمند با جامعه فرهنگیان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی این مؤسسه تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش: صندوق باید از بنگاه‌داری به سهامداری تغییر رویکرد دهد

وزیر آموزش و پرورش: صندوق باید از بنگاه‌داری به سهامداری تغییر رویکرد دهد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر علیرضا کاظمی و رئیس هیأت‌امنای مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست سالانه هیأت‌امنای این مؤسسه، با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر، بر ضرورت حرکت صندوق در مسیر اصلاح ساختار، ارتقای کارآمدی و صیانت از منافع فرهنگیان عضو تأکید کرد.

وی با اشاره به روند انتخاب مدیرعامل جدید مؤسسه، اظهار کرد: تلاش شد این فرایند با بررسی گزینه‌های مختلف، ارزیابی سوابق و رزومه‌ها و مشورت با اعضای هیأت‌مدیره انجام شود تا انتخاب نهایی بر پایه بررسی کارشناسی و بدون مداخلات فردی و گروهی صورت گیرد.

کاظمی ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مدیرعامل پیشین مؤسسه، برای علی احمدی، آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد: تغییرات مدیریتی زمینه‌ساز بهبود عملکرد و تقویت مسیر تحول در صندوق شود.

خروج از بنگاه‌داری؛ اولویت راهبردی صندوق

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های اقتصادی مؤسسه، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های موردنظر، فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر بر مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش پیچیدگی‌های اجرایی و ارتقای بهره‌وری را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت چابک‌سازی ساختار مؤسسه، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و مدیریت هزینه‌ها، بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی موجود تأکید کرد.

کاظمی گفت: مدیریت مؤثر منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهره‌گیری از راهکار‌های جدید برای حفظ پایداری اقتصادی، از ضرورت‌های فعالیت مجموعه‌های اقتصادی، از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان است.

چالش‌های حقوقی و ضرورت اصلاح ساختار

وی همچنین اساسنامه مؤسسه و موضوع تعیین و تثبیت ماهیت حقوقی صندوق را از مسائل مهم پیش‌روی آن دانست و بر پیگیری موضوعات مرتبط با ماهیت خصوصی مؤسسه و حقوق اعضا تأکید کرد.

تقویت ارتباط با جامعه فرهنگیان

کاظمی با اشاره به این‌که فرهنگیان ذی‌نفعان اصلی صندوق ذخیره هستند، یکی از نیاز‌های اساسی مؤسسه را ایجاد ارتباطی منسجم، مستمر و قاعده‌مند با جامعه معلمان دانست.

وی تأکید کرد: این ارتباط باید دوطرفه باشد؛ به‌گونه‌ای که از یک سو، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مطالبات فرهنگیان به‌صورت دقیق دریافت شود و از سوی دیگر، اقدامات، برنامه‌ها و دستاورد‌های صندوق به شکلی روشن و قابل‌فهم در اختیار اعضا قرار گیرد.

به گفته وی، تقویت این ارتباط می‌تواند به افزایش آگاهی فرهنگیان از فعالیت‌های مؤسسه و بهبود تعامل میان صندوق و اعضای آن کمک کند.

تدوین منشور راهبردی برای دوره جدید

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تدوین مجموعه‌ای از سیاست‌ها، راهبرد‌ها و جهت‌گیری‌های پیشنهادی برای مؤسسه، بر ضرورت حرکت هماهنگ مدیریت صندوق در چارچوب برنامه‌ای مشخص تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای سیاست‌های اصلاحی، افزایش کارآمدی، سامان‌دهی شرکت‌های زیان‌ده و تقویت ارتباط با فرهنگیان، زمینه بهبود عملکرد مؤسسه و صیانت از منافع اعضا فراهم شود.

کاظمی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، بر ضرورت هم‌افزایی، تصمیم‌گیری کارشناسی و پیگیری مستمر برنامه‌های اصلاحی تأکید کرد.