مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون۱۰۰ هزار مترمربع از معابر مناطق مختلف اهواز ترمیم و آسفالت‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی اظهار کرد: عملیات آسفالت‌ریزی پس از اجرای شبکه فاضلاب به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی ادامه داد: اجرای شبکه فاضلاب در مناطق مختلف اهواز، بخشی از عملیات توسعه زیرساخت‌های شهری است و پس از اتمام عملیات لوله‌گذاری و اجرای شبکه در هر محدوده، ترمیم و آسفالت معابر با سرعت انجام می‌شود تا شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مسیر‌های مناسب برای تردد برخوردار شوند.

حاتمی با اشاره به تداوم این اقدامات تصریح کرد: تلاش می‌کنیم هم‌زمان با پیشرفت پروژه‌های فاضلاب، وضعیت معابر نیز در اسرع وقت به شرایط مناسب بازگردد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، کاهش مشکلات ناشی از عملیات عمرانی و افزایش رضایت شهروندان از اهداف مهم اجرای این اقدامات است و شرکت آب و فاضلاب خوزستان در کنار توسعه زیرساخت‌های فاضلاب، ترمیم و بازسازی معابر را نیز دنبال می‌کند.