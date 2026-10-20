تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران، در نخستین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا را با پیروزی قاطع سه بر صفر مقابل تایلند پشت سر گذاشت و فردا در دومین مسابقه به مصاف قزاقستان می‌رود.

پاراآسیایی ناگویا، برتری والیبال نشسته ایران مقابل تایلند

پاراآسیایی ناگویا، برتری والیبال نشسته ایران مقابل تایلند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در نخستین مسابقه خود از مرحله مقدماتی گروه A به مصاف تایلند رفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار که از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سالن مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد، از همان ست نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شدند.

در ست دوم نیز تیم ایران با حفظ برتری خود، ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید و نتیجه مسابقه را دو بر صفر کرد.

در سومین ست، نمایندگان ایران با اقتدار بیشتری ظاهر شدند و با برتری ۲۵ بر ۱۳، پیروزی سه بر صفر خود را قطعی کردند تا نخستین گام را در این رقابت‌ها با موفقیت بردارند.

تقابل دو مدال‌آور جهانی در دومین مسابقه

تیم ملی ایران در دومین دیدار خود، فردا چهارشنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۲ به وقت محلی ژاپن به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

قزاقستان نیز روز گذشته در نخستین مسابقه خود مقابل تایلند به پیروزی سه بر صفر رسید. این تیم ست‌های مسابقه را با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ به سود خود پایان داد.

به این ترتیب، هر دو تیم ایران و قزاقستان با یک پیروزی بدون واگذاری ست، آماده رویارویی با یکدیگر می‌شوند.

ایران؛ هشت طلای پارالمپیک و ۹ قهرمانی جهان

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ ورزش جانبازان و توان‌یابان جهان به شمار می‌رود و تاکنون هشت مدال طلای پارالمپیک را کسب کرده است.

ملی‌پوشان ایران در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس با شکست بوسنی و هرزگوین در دیدار نهایی، برای هشتمین بار بر سکوی قهرمانی ایستادند.

ایران همچنین در تیرماه سال جاری در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی هانگژوی چین، با پیروزی سه بر یک مقابل بوسنی و هرزگوین در فینال، نهمین عنوان قهرمانی جهان خود را جشن گرفت.

نکته قابل توجه اینکه قزاقستان، حریف فردا ایران، در همان دوره از رقابت‌های جهانی با شکست برزیل در دیدار رده‌بندی، برای نخستین بار به مدال برنز قهرمانی جهان دست یافت.

از این رو، دیدار فردا ایران و قزاقستان، رویارویی قهرمان و تیم سوم آخرین دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته خواهد بود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یکی از مهم‌ترین دیدار‌های مرحله گروهی این رقابت‌ها باشد.