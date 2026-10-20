پنج نماینده ایران با عملکردی موفق در مرحله مقدماتی رقابت‌های تپانچه بادی ۱۰ متر بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، جواز حضور در فینال را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های پاراتیراندازی در سالن آیچی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، چهار ورزشکار کشورمان در خط آتش مسابقات تپانچه بادی ۱۰ متر زنان و مردان قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.

در رقابت‌های ماده P۲ تپانچه بادی ۱۰ متر زنان، کلاس SH۱، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۵۶۰ و به دلیل تعداد بیشتر تیر‌های خوب، در جایگاه سوم مرحله مقدماتی قرار گرفت. فائزه احمدی نیز با همین رکورد ششم شد و ساره جوانمردی با رکورد ۵۵۹ در جایگاه هفتم ایستاد.

در رقابت‌های تپانچه بادی ۱۰ متر مردان، ماده P۱، علی گلوی با رکورد ۵۶۶ و محمدرضا میرشفیعی با رکورد ۵۶۴ به فینال صعود کردند.

فینال این رقابت‌ها تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد.