پاراآسیایی ناگویا؛ صعود نمایندگان تپانچه بادی ایران به فینال
پنج نماینده ایران با عملکردی موفق در مرحله مقدماتی رقابتهای تپانچه بادی ۱۰ متر بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، جواز حضور در فینال را به دست آوردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای پاراتیراندازی در سالن آیچی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی، امروز سهشنبه ۲۸ مهرماه، چهار ورزشکار کشورمان در خط آتش مسابقات تپانچه بادی ۱۰ متر زنان و مردان قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.
در رقابتهای ماده P۲ تپانچه بادی ۱۰ متر زنان، کلاس SH۱، نسرین شاهی با ثبت رکورد ۵۶۰ و به دلیل تعداد بیشتر تیرهای خوب، در جایگاه سوم مرحله مقدماتی قرار گرفت. فائزه احمدی نیز با همین رکورد ششم شد و ساره جوانمردی با رکورد ۵۵۹ در جایگاه هفتم ایستاد.
در رقابتهای تپانچه بادی ۱۰ متر مردان، ماده P۱، علی گلوی با رکورد ۵۶۶ و محمدرضا میرشفیعی با رکورد ۵۶۴ به فینال صعود کردند.
فینال این رقابتها تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد.