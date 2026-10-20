امیرمحمد بارانی در جدالی نزدیک و تمام‌ایرانی مقابل هادی نوری، با برتری ۱۴۳ بر ۱۴۰ به مرحله یک‌چهارم نهایی پاراکامپوند مردان بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ صعود کرد.

پاراآسیایی ناگویا، جدال تمام‌ایرانی در پاراکامپوند به سود بارانی تمام شد

پاراآسیایی ناگویا، جدال تمام‌ایرانی در پاراکامپوند به سود بارانی تمام شد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابت‌های تیراندازی با کمان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، دو ملی‌پوش ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی پاراکامپوند انفرادی مردان مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ مسابقه‌ای که تا آخرین دست با رقابتی نزدیک همراه بود و در نهایت به سود امیرمحمد بارانی به پایان رسید.

در این دیدار که در مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد، هادی نوری دست نخست را با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ به سود خود پایان داد، اما بارانی در دست دوم با برتری ۲۹ بر ۲۸، مجموع امتیازات را در عدد ۵۷ برابر کرد.

دو کماندار در دست سوم نیز امتیاز مشابه ۲۸ را ثبت کردند تا رقابت در پایان ۹ تیر با تساوی ۸۵ بر ۸۵ دنبال شود.

در دست چهارم نیز هر دو ملی‌پوش ایران ۲۹ امتیاز به دست آوردند تا نتیجه در پایان ۱۲ تیر، ۱۱۴ بر ۱۱۴ مساوی شود و تعیین برنده به سه تیر پایانی کشیده شود.

در حساس‌ترین بخش مسابقه، بارانی موفق شد در دست پنجم ۲۹ امتیاز ثبت کند، در حالی که نوری به ۲۶ امتیاز رسید. به این ترتیب، بارانی با برتری ۱۴۳ بر ۱۴۰ پیروز این جدال تمام‌ایرانی شد و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد.

بارانی در دور مقدماتی با کسب ۶۳۳ امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفته بود. نوری نیز با ۶۲۱ امتیاز دوازدهم شده و پس از پیروزی مقابل نماینده مالزی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، به جمع ۱۶ کماندار برتر راه یافته بود.

با این نتیجه، امیرمحمد بارانی به جمع هشت کماندار برتر پاراکامپوند انفرادی مردان صعود کرد و هادی نوری از ادامه رقابت‌های این بخش بازماند.